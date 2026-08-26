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9月電子期 金融期齊漲

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲663.16點，收45832.62點。9月電子期收2929.95點，上漲63.6點，正價差13.69點；9月金融期收3232點，上漲1點，正價差8.93點。

9月電子期以2929.95點作收，上漲63.6點，成交61口。

電子現貨以2916.26點作收，上漲47.7點；9月電子期貨與現貨相較，正價差13.69點。

9月金融期以3232點作收，上漲1點，成交252口。

金融現貨以3223.07點作收，下跌10.31點；9月金融期貨與現貨相較，正價差8.93點。實際收盤價以期交所公告為準。

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