全民權證／保瑞 瞄準逾180天

保瑞（6472）第2季營收58.89億元，季增47.2%、年增21%；因CDMO業務、DLS銷售顯著回升，併購WGN品牌營收優於預期；歸屬母公司稅後純益5.56億元；每股純益（EPS）為4.36元。

法人表示，隨無菌針劑廠恢復營運， 小分子製劑CDMO業務穩健成長，加上MacroGenics併購案挹注，預估保瑞第3、4季營收可望季增7%、6%，年增31%、38%。第4季可望取得Cladribine美國學名藥藥證，惟美國已有兩家藥廠上市Cladribine，合計市占率約三成，保瑞先進者優勢下降，2027年才有該產品營收貢獻18.8億元，毛利率估計80%。

權證券商建議，看好保瑞後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（元大證券提供）

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