全民權證／新代 選價內外15%

隨著全球製造業加速導入AI邊緣運算與智慧自動化，國內工具機控制器龍頭新代（7750）營運動能強勁。新代深耕PC-based CNC控制器、伺服驅動及工業機器人解決方案，逐步擴大在兩岸與海外高階自動化市場的市占率，成長動能受矚目。

法人表示，受惠半導體與高階製造設備換機需求增溫，新代營收結構持續優化，推升獲利與毛利表現；在基本面亮眼支撐下，近期股價呈現穩健偏多格局，低接買盤承接力道強勁，昨（25）日收漲停價2,350元。

權證發行商建議，看好新代後市潛力的投資人，可鎖定剩餘天數120天以上、價內外15％內的認購權證，不僅能緊貼現股波段漲幅，亦可有效降低每日時間價值的耗損，兼顧資金效率與風險控管。（台新證券提供）

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