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全民權證／大立光 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

大立光（3008）受惠手機鏡頭進入拉貨旺季，加上新切入的CPO產品已接獲訂單，量產進度優於預期，有利市場評價提升，近期投信持續加碼，緩解外資調節壓力，股價維持高檔強勢整理。

法人指出，雖然部分蘋果新機延至2027年第1季上市，但大立光本業處於逐月改善軌道，尤其iPhone鏡頭規格採可變光圈等新技術，將提高設計、製造與檢測難度，有助於拉高單價及產品組合，支撐手機鏡頭營收。

CPO方面，大立光憑藉精密度極高的製造實力，投入雷射與共同封裝所需玻璃鏡片及光纖精密組裝，法人評估可望自2027年開始挹注營運。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

大立光 權證 iPhone

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