全民權證／大立光 兩檔搶鏡

近期美國長天期公債殖利率走高，市場擔心股票估值與評價再遭下修。在台股上市櫃公司中，本益比（PE）、股價淨值比（PB）低於整體平均值、今年前七月營收成長且法人近日買超居高位的「二低雙高股」受青睞，相關權證可伺機布局。

2026-08-26 00:08