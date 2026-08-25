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大成鋼利多 權證押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大成鋼（2027）今年第2季每股純益（EPS）為1.85元；7月產品價量續增，淡季不淡，法人預估第3季營收年增率可挑戰年增40%，近期持續受外資買盤追捧。

工業需求及資料中心建置帶動7月合計出貨量月增中個位數，不銹鋼因產品組合改善上漲6%，淡季不淡；上修第3季毛利率0.8個百分點至27.6%；海運費漲幅超過100%，影響產品毛利率中個位數，不過後續將逐步轉嫁給下游業者。

大成鋼受惠企業回流美國帶動廠房建置、下游低庫存及維修更新等剛性需求，AI資料中心建置亦將提供新的成長動能，目前鋁捲板與不銹鋼價格年增43%、18%，考量美國50%鋼鋁關稅維持及當地供給吃緊，產品價格有望持續上漲。

此外，資料中心使用不銹鋼管材對規格要求較嚴謹，且公司過去幾年的併購策略進入收割期，美國當地僅大成鋼可供應，使產品價格高於一般品項至少10%，隨出貨占比提升將推升不銹鋼毛利率表現。

2027年有德州鋁廠自製率提升帶來了成本節省效益，德州新廠鋁捲板已在今年4月試產，因設備先進，生產效率大幅提升，目前日製60捲，年底目標為日製90捲，預估今年底產量將達2.3萬噸。

因美國鋁捲板供不應求，除豐田每年維持2萬噸需求量，公司也開始承接2027年訂單。德州新廠的最高產能可到日製120捲，且每噸成本節省效果佳，故未來在產能充分開出後，鋁捲板售價將更具競爭力，有助公司提升市占率。

權證券商建議，看好大成鋼後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的認購權證介入，參與行情。

大成鋼 不銹鋼 毛利率

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