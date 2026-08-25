日電貿、威剛 權證四檔聚焦

受惠全球AI伺服器建置熱潮與高效能運算（HPC）需求激增，電子零組件產業結構性復甦趨勢確立。被動元件通路龍頭日電貿（3090）、記憶體模組大廠威剛在基本面動能強勁挹注下，受法人買盤青睞，兩大族群受惠規格升級與報價正向循環，中長線營運能見度明朗。

法人表示，北美四大CSP對AI算力的軍備競賽已從純晶片運算擴散至周邊基礎元件，被動元件與記憶體兩大產業正擺脫傳統消費電子的周期性波動，轉由「AI伺服器高規升級」與「邊緣裝置規格倍增」驅動結構性成長。

隨著AI伺服器功耗大幅提升，對高階MLCC、固態電容與鉭質電容的需求密度倍增。法人指出，日電貿AI相關產品交期已拉長至24至36周，供需偏緊帶動產品平均售價（ASP）穩步提升。受惠於CSP大廠積極拉貨，日電貿單月營收創下歷史新高，基本面成長引擎強勁。股價在經歷籌碼沉澱後，在月線之上打底後有機會重啟漲勢。

威剛方面，記憶體產業開啟新一輪上行景氣循環，DRAM與NAND Flash合約價漲勢未歇，威剛受惠於前期精準的低價庫存策略，加上AI終端裝置（AI PC、AI手機）滲透率提高帶動升級需求，毛利率與本業獲利表現亮眼。

法人指出，隨著伺服器及工控應用出貨放大，威剛下半年營運有望維持逐季成長態勢，股價沿短期均線震盪走高，吸引買盤持續卡位。

權證發行商建議，看好日電貿、威剛後市漲升行情的投資人，建議挑選剩餘天數在90天以上、價內外20％內的認購權證，此區間權證與現股連動性高，且能保有較佳的實質槓桿效應。