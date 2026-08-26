長榮、陽明 權證認購拉風

今日主題 近期美國長天期公債殖利率走高，市場擔心股票估值與評價再遭下修。在台股上市櫃公司中，本益比（PE）、股價淨值比（PB）低於整體平均值、今年前七月營收成長且法人近日買超居高位的「二低雙高股」受青睞，相關權證可伺機布局。

台股近日多頭追價意願有限，延續量縮整理格局， 長榮 （2603）、陽明挾第2季財報超標等優勢，近月股價強勢，法人買盤不輟，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，美債30年期殖利率上周觸及2007年以來新高，10年券殖利率徘徊4.7%，油價攀升疊加財政赤字隱憂，即使美財政部擴大公債回購規模，仍未能緩解市場對債務供給與通膨擔憂。

隨中東地緣政治局勢反覆不定、高利率對高估值族群造成評價壓力，及人工智慧（AI）雜音不斷，半導體股輪流修正，低本益比、低股價淨值比、今年前七月營收成長、法人近日大幅買超的「二低雙高股」，成為資金青睞焦點。

以貨櫃航運產業來看，法人指出，2026年上半年全球運送需求成長5.2%至9,844萬TEU，其中，美洲線、歐洲線、亞洲線分別成長3.9%、12.6%、8.3%，中東線因運送受阻僅成長1.1%，第2季美國線運送量恢復成長10.8%，貨量短期內不易出現衰退。

在運價方面，春節後運價開始回升，各航線都考量供應鏈不穩，旺季提前運送而上漲，原先預期7月24日關稅到期搶運結束運價回落，但自7月下旬至8月中旬，美洲線反而逆勢上揚，除巴拿馬運河水位降低影響船舶載重噸數外， 部分航線出現港口擁擠現象亦支撐運價相對維持高檔。

另一方面，包括Maersk、Hapag-Lloyd等歐洲航商日前大幅上修財測，擴大訂造新船並下修年底長約比重目標等多項中長期正向展望，為航運業重要的積極訊號，法人看好將有利於長榮、陽明等相關個股獲利及評價提升。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日四個月以上的長榮、陽明等相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。