油價、美債殖利率雙雙走跌 台指期夜盤上漲逾200點

台指期夜盤25日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以45,093點、上漲61點開出後，雖一度受買盤追價無力影響而翻黑小跌12點，但在國際油價持續走跌、美債殖利率壓回中，快速上衝至45,338點、上漲306點，而截至晚間約21點，指數來到約45,247點、上漲215點。

25日美股電子盤焦點，在於市場傳出美國財政部可能動用規模接近1兆美元的財政部一般帳戶（TGA），藉此增加干預長期公債殖利率的籌碼，雖擴大後的長債回購措施預計9月9日起實施，目前尚未正式啟動，但包括美國10年、20年、30年等長天期公債殖利率開始拉回、跌幅均逾0.6%，再加上美國宣布，擴大對伊朗的經濟制裁，目的是切斷伊朗政權的所有經濟命脈，WTI、布蘭特原油在晚間20點30分過後，分別下跌3%、2.9%，帶動道瓊、那斯達克電子盤分別大漲逾250點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,403元、上漲4元附近遊走，電子期上漲0.41%，半導體期上漲0.94%，中型100期貨指數上漲0.44%。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股開低走高，回測月線有守，且重新站回5日線和季線，但因成交量仍低於5日均量，短線必須出量站回所有均線並回補8月19日空方缺口45,225點，大盤才會轉多，否則將在月線和10日線附近震盪。