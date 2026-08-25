台指期 外資加碼空單

台股昨（25）日出現明顯V型反轉，終場收45,169點，大漲407點；台指期上漲287點、至45,027點，逆價差為142.46點。期貨商建議，目前台指期重新站回季線，加上月線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加2,164口至6,570口，其中外資淨空單增加2,851口至85,380口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加199口至4,174口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量相當；周選方面，買權賣權增量持續拉鋸，目前選擇權多空仍無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第一周周三結算的買權最大OI落在48,400點，賣權最大OI落在40,200點。

整體來看，大盤昨日強勢甩尾，徹底洗清早盤探底的陰霾，展現出多方主力強烈的控盤企圖心。隨市場共識快速凝聚、多方動能聚焦於光通訊板塊，後續可持續緊盯光通訊族群的漲勢延續性，以及多頭氣勢能否帶動大盤成交量進一步放大，向更高的壓力區間發起挑戰。

群益期貨表示，外資期現貨保守、自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前仍待量能明顯放大回升後，短線方能隨量能放大走出明顯波動趨勢。

台新期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，盤中一度下跌將近600點，不過回測月線出現買盤支撐，指數一路拉抬突破45,000點關卡，終場指數以紅K棒留下影線作收。目前指數重新站回季線，加上月線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線震盪整理過後仍有機會再攻。