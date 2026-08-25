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期貨商論壇／黃金期 分批布局

經濟日報／ 記者周克威整理

近期金價在多空因素交錯下，一度創下近三個月來新高，整體而言，呈現「實質利率壓力」與「避險配置需求」的拉鋸，但最終由地緣政治風險及市場對美國財政可持續性的疑慮主導了資金流向。

近日全球公債拋售潮，加上聯準會7月會議紀要釋出偏鷹派訊號，及市場持續觀望聯準會主席華許後續政策態度，曾帶動美債殖利率與美元同步走高。美國財政部宣布擴大長天期公債回購規模，市場定價邏輯發生結構性轉變，投資人將此舉視為官方對高昂債務成本的政策干預，進而引發對「貨幣與財政紀律弱化」的擔憂，這項預期重新啟動「貨幣貶值與債務危機」的避險交易，帶動黃金ETF連續數周轉為資金淨流入。

此外，中東衝突持續，油價上漲推升通膨預期與長端殖利率，非美元買盤的承接意願顯著提升，有效抵銷高息環境對金價的壓抑。

總結來看，近期黃金在美債收益率變化中，持續走高，顯示當前金價的驅動力不再單一依賴聯準會的利率路徑，而是反映資金對美元體系與長期財政赤字的結構性疑慮。展望後市，在財政擴張預期與地緣不確定性未除之下，黃金仍具資產配置的防禦價值；操作上，留意高息環境下的短線震盪，以逢低分批布局為主要策略。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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