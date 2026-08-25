期貨商論壇／台積期 錢景吸睛

受惠人工智慧（AI）相關需求強勁，台積電（2330）7月營收4,675.8億元，創下歷史新高，月增5.6%，年增44.7%；累計今年前七月營收2兆8,720.6億元，年增37%。台積電預估第3季美元營收約446億至458億美元，假設平均匯率為1美元兌新台幣32元，推估台積電8、9月平均單月營收將約4,798.1億元至4,990.1億元，可望續創歷史新高。

AI、HPC需求強勁，台積電7月大舉上修今年資本支出至600-640億美元，較原先規劃的中位數提升15%，顯示台積電加速2奈米及後續先進製程產能建置，以因應客戶中長期需求。

近期指數陷入震盪，成交量持續下降，顯示投資人對於個股的偏好程度開始降溫。自從主動式ETF上市以來，討論熱度持續增加，投資人將目光轉向高殖利率主動型ETF，主動中信台灣收益（00406A）於近期公告最新配息資訊，每受益權單位預估配發0.138元，除息交易日訂於9月2日，最後買進日為9月1日。

若以8月21日收盤價9.43元計算，單次配息率約1.4%，換算成年化配息率達17.5%左右。高配息率吸引不少投資人買進，進而使投信將投資人投入的資金買入相關成分股，台積電為00406A最大成分股，將受惠，投資人可留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）

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