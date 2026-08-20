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台指期夜盤翻黑！45K大關攻不過、這些訊號牽動多空攻防

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤20日以44,982點開高，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照
台指期夜盤20日以44,982點開高，盤中走勢持續震盪。聯合報系資料照

台指期夜盤20日以44,982點開高，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點25分，台指期夜盤暫報44,549點、跌354點、跌幅0.7%。剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達45,000點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達44,261點，高低點震盪739點，跌破45K大關，持續於44,500點附近震盪。

台新期貨表示，美國財政部宣布加碼長天期公債回購，帶動10年期與30年期美債殖利率自高檔回落，暫時紓解高利率對股票估值的壓力。儘管同日公布的7月FOMC會議紀要偏鷹，加上美伊外交僵局與荷莫茲海峽航運風險持續推升油價，市場反應仍相對有限。

台指期夜盤20日持續震盪，盤中雖翻黑，但低檔承接買盤仍在，不過指數早盤開高後未能進一步突破45,000點，加上成交量能仍不足，短線多方追價力道仍有待觀察。後續可先觀察45,000點能否有效突破，若能站穩，才有機會進一步化解近期連續下跌所形成的套牢賣壓。

整體來看，永豐期貨表示，大盤在連續跌破整數關卡後，近期藉由記憶體等次產業的跌深反彈，成功穩住陣腳並逼近 45,000 點大關。在成交量急縮至不到 8,000億元的背景下，盤勢呈現相當標準的「量縮止跌」型態。後續可持續關注成交量能否溫和放大以支撐反彈力道延續，以及這波由記憶體帶起的跌深反彈，能否進一步擴散至其他電子權值核心。

台指期 夜盤 荷莫茲海峽

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