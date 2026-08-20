期貨商論壇／原油期 不宜追價

近一周國際油價明顯走揚，紐約西德州中級原油（WTI）期貨站上每桶85美元附近，布蘭特原油期貨也逼近每桶92美元，雙雙創下7月24日來、近四周最高收盤。投資人可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。

美伊停火協議到期後，雙方未能取得新的和平進展，美總統川普近期再對伊朗施壓，甚至向協助斡旋的阿曼發出軍事威脅，又傳出阿拉伯聯合大公國因遇襲事件，而暫停與伊朗經濟往來，使外界原先期待航道儘快恢復通行的希望又落空。

美國本土原油庫存近期連續增加，但在海峽通行量偏低、出口與航運仍受干擾的情況下，庫存壓力暫時未成為市場交易主軸。後續若航運逐步恢復，供給增加與庫存累積的壓力可能更快反映在價格。

本波行情由通航與出口消息推動，價格來到近四周高檔後，盤中波動將加劇。有意參與原油波動的投資人，可留意布蘭特原油期貨（BRF），BRF採新台幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶新台幣0.5元，等於一個跳動新台幣100元；依期交所最新公告，原始保證金為87,000元。

近期行情容易受談判進度、航運恢復與中東局勢反覆牽動，操作上不宜過度追價，可區間應對並落實風險控管。因期貨屬高槓桿保證金交易，價格波動將放大投資損益，投資人進場前應審慎評估自身風險承受能力。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）