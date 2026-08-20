期貨商論壇／華邦電期 有看頭

華邦電（2344）主要布局DRAM、NOR Flash及SLC NAND等產品，並持續拓展高階記憶體與特殊製程應用。法人表示，隨記憶體價格維持高檔、產能持續擴充，以及矽電容等新業務逐步放量，華邦電營運成長動能值得關注。

華邦電第2季合併營收598.4億元，季增56.4%、年增184.7%，受惠DRAM價格單季上漲約100%、Flash上漲約43%，記憶體事業毛利率提升至70.3%，7月營收達267.7億元，月增29.9%、年增291.5%，記憶體需求及報價上升效益持續反映。

展望第3季，利基型DRAM與SLC NAND供需持續吃緊，法人預估價格季增幅約50%；NOR Flash則受雲端服務供應商大客戶積極備貨影響，價格季增約30%。

AI伺服器、交換器及Edge AI應用帶動NOR Flash與SLC NAND需求，加上華邦電具備NOR Flash全球市占率第一及SLC NAND擴產優勢，記憶體業務仍具成長動能。

除記憶體業務外，矽電容將成華邦電新成長支柱。公司投入約40億元建置獨立矽電容產線，產品鎖定AI先進封裝及AI電源管理應用，最快2027年第1季底量產；2027年高雄路竹廠Module B將動工，產品規畫涵蓋Standard DRAM、CUBE DRAM、WoW及矽電容，支援14奈米及未來12奈米DRAM製程。（兆豐期貨提供）

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