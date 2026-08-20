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台指期 留意短線風險

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（20）日同步收漲，現貨指數漲214點，收44,933點；台指期則漲368點至44,868點，逆價差達65.74點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，須留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

法人指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現區間震盪格局，指數開高後遭遇沉重賣壓，一度跌至平盤下，所幸午盤過後「權王」台積電買盤湧入，帶動台指期由黑翻紅，終場上漲368點，留長下影線作收。目前指數仍壓在季線之下，後續若能收復季線，震盪整理後仍有機會再度向上挑戰。

籌碼面部分，三大法人賣超35.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加429口至4,579口，其中，外資淨空單增加922口至82,423口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,314口至4,216口。

根據永豐期貨資料，選擇權未平倉量部分，9月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點 ; 8月F3買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在43,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.02下降至0.99。VIX指數下降0.81至30.03。外資台指期買權淨金額-1.88億元 ; 賣權淨金額0.45億元。

台新期貨表示，台指期昨日出現反彈，盤中雖曾翻黑，但低檔承接買盤仍在，終場重新站回季線附近。但指數早盤開高後終場未能進一步突破45,000點，加上成交量能萎縮，短線多方追價力道仍不足。後續可先觀察45,000點能否有效突破，若能站穩，才有機會進一步化解近期連續下跌所累積的套牢賣壓。

永豐期貨表示，近期在連續跌破整數關卡後，藉由記憶體等次產業的跌深反彈，成功穩住陣腳並逼近 45,000點大關。在成交量急縮至不到8,000億元下，盤勢呈現相當標準的「量縮止跌」型態。後續可持續關注成交量能否溫和放大以支撐反彈力道延續，以及這波由記憶體帶起的跌深反彈，能否進一步擴散至其他電子權值核心。

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