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全民權證／鼎元 選逾五個月
鼎元（2426）第2季營運轉虧為盈，加上受惠光通訊占比提升，帶動毛利率增加，吸引市場多頭目光，激勵昨（20）日股價開盤即跳空漲停，漲停價74.8元站上所有均線，表現強勢。法人指出，LED封裝廠鼎元隨光通訊產品出貨增加使產品組合轉佳，憑藉既有的GaAs 與InGaAs PD技術布局，光通訊成為最重要成長引擎，且藉由自有品牌與策略代工雙軌並行，成功切入800G / 1.6T光模組及CPO領域。
鼎元迎來PD元件缺貨潮，加上AI算力中心全面導入採用高階交換器，訂單能見度直達2028年。權證發行商建議，可挑選價內外20%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
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