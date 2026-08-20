全民權證／倍利科 兩檔聚光

倍利科（7822）第2季營收7.35億元；每股純益（EPS）為5.19元，訂單能見度已達2027年第3季，專業封測代工營收占比持續提升，預期與晶圓廠份額將各占一半。

在面板級封裝（PLP）方面，今年PLP客戶一次導入四項檢測需求，高於既有製程的兩項；另已有海外客戶洽談，預期每萬片月產能初期一至二年所對應的設備需求高於傳統CoWoS。

法人相當看好先進封裝產能擴張帶動倍利科自動光學檢量測設備、智慧影像數據分析系統產品需求，助益營收及獲利強勁增長。權證發行商建議，利用價內外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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