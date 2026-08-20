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全民權證／漢翔 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

漢翔（2634）受益民用業務需求強勁、缺料改善，帶動獲利回升，加上積極布局無人機領域，除接獲與美商Shield-AI首批合作無人機標案外，國內標案亦逐漸明朗，法人對營運看法正向。

法人指出，漢翔民用業務訂單能見度高，持續取得GE多項長約及承製更高難度熱鍛組合件與複合材料訂單，缺料問題緩解及原物料成本上揚轉嫁給客戶，第3季起毛利率將逐漸轉佳。漢翔積極布局無人機領域，除發展國內無人機標案、國內軍購維保與零組件代工生產、開發反無人機系統，還有海外無人機設計、生產等。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上認購權證。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

漢翔 權證 無人機

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