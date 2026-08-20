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台玻、富喬 權證押逾120天
台玻（1802）與富喬因產品看漲，業績也大幅增加；權證發行商表示，近日股價強勢後易震盪，可挑長天期相關認購權證操作。
台玻第2季獲利及7月營收均優於預期，預估高階玻纖布營收比重持續成長，第4季玻纖布貢獻可望超越50%。今年玻纖布年產能可望較2025年成長50%，2027年高階玻纖布營收貢獻將維持上行格局。
伴隨高階玻纖布出貨提升，帶動台玻第2季毛利率季增4.10%至23.33%；稅後純益12.66億元，季增113.29%；每股純益（EPS）0.44元 。7月營收45.81億元，月增8.90%、年增28.45%，主因為Low Dk高階玻纖布出貨動能較原預期佳 。以玻纖布占整體營收比重約40~45%、高階玻纖布約占玻纖布40~42%，推估高階玻纖布營收月增10~12%。
富喬7月營收8.54億元，月增24%，年增68.1%，創下歷史新高，主要來自於低介電二代布出貨狀況轉佳所致，出貨占比有望逐月走揚。
富喬轉往附加價值較高的電子布發展，電子布與工業紗比重由先前各半，到今年預計轉為二比八；隨著低介電二代布下半年開始放量，該產品毛利率為公司產品之冠，產品組合可望更進一步優化。富喬看好AI伺服器與高速交換器規格持續升級，預期下半年低介電常數產品出貨比重還會提高；應用於IC載板的低熱膨脹係數產品，客戶需求同樣強勁，公司現階段持續優化製程與生產學習曲線。
看好台玻、富喬後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。
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