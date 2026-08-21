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南亞科、華邦電 權證四檔俏
台股昨（20）日延續量縮整理，終止連二跌，盤面題材股輪流點火，南亞科（2408）、華邦電等兩檔記憶體股相對強勢，後市仍有上檔空間，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
法人分析，本波人工智慧（AI）浪潮帶動的記憶體需求強度，在營收規模或毛利率水準都明顯超越2000年網路泡沫時期，顯示這次AI成長循環具備更深層、結構性的需求基礎。
南亞科7月營收438.6億元，月增49.2%，年增719.6%，優於預期，並改寫歷史新高，法人評估，目前產能已經全線滿載，營收增幅大部分來自漲價，考量DDR4、DDR5的7月合約價約月增13%至14%，上修第3季產品平均價格將季增約七成，帶動獲利水漲船高。
法人表示，南亞科第2季財報繳出超標成績單，預期第3季產品價格及毛利率都可持續提升，從記憶體模組廠、下游廠商角度來看，2027年記憶體供需狀況可能較2026年更為吃緊，有利記憶體價格維持高檔不墜。
除AI伺服器外，交換器及邊緣AI應用亦帶動NOR Flash及SLC NAND需求持續成長，華邦電憑藉NOR Flash全球市占率第一及SLC NAND擴產，法人看好可望持續受惠。華邦電矽電容產能接近滿載，隨AI先進封裝需求快速成長，將成為新的獲利來源。
權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日150天以上的相關認購權證。
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