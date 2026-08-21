兆豐證造市 兩個策略

今(2026)年台股受惠於AI產業快速發展，上市櫃公司獲利持續成長，加權股價指數頻創歷史新高，6月最高達48,218點，成交量屢屢突破兆元，權證市場賣出權利金規模也達到318億元歷史新高。

投資人善用權證投入金額低、高槓桿商品的特性，積極參與上漲行情，上市、櫃權證交易人數累積至7月為25.6萬人，較去年同期大幅增加105%。

兆豐證券董事長陳佩君指出，公司為滿足投資人槓桿交易的需求，隨AI發展進程機動發行相關標的權證，造市時採取掛單數量充足、價格穩定的報價策略，讓權證投資人隨行情變動快速周轉進出，提升資金運用效率，今年3月也獲得櫃買中心權證競賽活動權速運轉獎第三名肯定。

台股行情熱絡，市場對新台幣計價連結台股的結構型商品需求大增，許多受惠AI個股在資金簇擁下波動度持續上升，有利於設計型態多元且報酬具吸引力的商品。陳佩君說，兆豐證券掌握商品發展契機與行情趨勢，於第2季推出二檔結構型商品搶攻高資產客戶，分別為固定配息記憶出場型商品（FCN）及倍數槓桿型商品（LSN）。

前者以每月配息強化商品收益率為主，適合看好連結標的且願意以低於目前股價一定比例的價格逢低承接的客戶；後者則透過連結高股息ETF或個股，依客戶風險承受能力調整槓桿倍數以獲得倍數孳息，適合想獲取穩定現金流的客戶。

為提升金融商品運算效能與動態避險的精確度，在本次研發過程中特別導入GPU高效能運算（HPC）技術，以利快速提供商品報價服務，兩檔商品推出後已獲得客戶青睞，讓資金從投資海外商品轉為台股商品。

兆豐證券將持續深耕金融商品研發，期能與時俱進推出不同台股商品，除滿足客戶投資需求外，更能響應政府亞資中心政策，為壯大台灣資本市場貢獻心力。