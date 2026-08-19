美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

台指期夜盤19日開盤時，受美股電子盤走穩帶動，以44,631點、上漲131點開出，隨賣壓已在日盤宣洩，加上美國長天期公債殖利率開始回檔等助益，指數一路上攻，並在那斯達克電子盤由黑翻紅助推下，截至晚間約21點，來到約45,156點、上漲656點，一舉拿下45K大關。

19日美股電子盤焦點，在於中東緊張情勢未解，但WTI、布蘭特原油價格由紅翻黑，美國10年、20年、0年公債殖利率全面走跌，激勵科技股走勢中，美光（Micron）、AMD、SK hynix、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）等巨頭股價反彈，美股電子盤由黑翻紅，接近晚間21點時，道瓊上漲約300點、那斯達克上漲近150點，標普也同步反彈下，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,372元、上漲28元附近遊走，電子期上漲1.63%，半導體期上漲0.49%，中型100期貨指數上漲0.85%。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股價跌量縮，盤中跌幅顯著收斂，表現強於日、韓股市，若從技術面觀察，大盤回測至8月5日帶量長紅K棒範圍內，最終留下411點長下影線，顯示下檔防禦支撐相當強勁；此外，大盤向下已逐漸逼近月線，由於月線仍維持上揚的助漲結構，也可望提供實質的支撐力道；因此，預期短線下檔空間有限，近日走勢恐將在19日高低點之間44,308~45,071點進行區間震盪整理，靜待國際股市止跌反彈、籌碼沉澱完畢後，再行表態上攻。