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全民權證／智邦 瞄準逾120天
智邦（2345）第2季雖受北美CSP客戶AI伺服器進入新舊產品交換期影響，但因進入傳統Switch營運旺季，由於AI基礎建設建置算力需求未歇，加上Agentic AI對高速網路頻寬需求大幅增加，推升800G乙太網路交換器出貨成長，挹注營運。
第3季北美電商CSP客戶AI 伺服器進入第三代運算加速量產期，由於算力需求持續上揚，AI基礎建設擴張，推動ASIC加速器模組以及L10伺服器出貨成長，加上傳統Switch營運旺季、Agentic AI需求等，持續推動營運向上，市場估每股純益（EPS）將大幅成長至13.9元，全年可望達78.9元的歷史新高水準。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
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