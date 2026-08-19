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全民權證／大立光 兩檔聚焦
大立光（3008）第3季進入鏡頭出貨旺季，搭配蘋果新機可變光圈鏡頭規格提升，有利產品單價與營收動能提升，加上切入矽光子CPO領域有成，量產進度優於預期，投信近期持續回補。
法人指出，雖然iPhone18標準版手機遞延出貨，但首款iPhone摺疊機開賣，及可變光圈鏡頭較傳統7P鏡頭價格上揚，旺季效應將推升7月營收明顯成長，第3季營收可望季增約三成。
CPO FA專案方面，法人認為，大立光核心競爭力在於獨特「對準技術」，透過自家設計的自動化設備，大幅提升光傳輸效率，目前已獲客戶量產訂單，預計2027年第3季量產。
權證發行商建議，看好大立光可買進價內外5%內、有效天期120天以上的相關權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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