全民權證／奇鋐 選價內外10%

受惠全球AI伺服器算力激增與散熱功耗推升，奇鋐（3017）全面加速水冷技術布局。隨著新一代高階AI架構陸續導入液冷架構，旗下水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）及CDU等水冷零組件出貨動能強勁，加上越南廠產能持續開出，產品組合優化大幅推升毛利率表現，長線營運展望樂觀。

反映在盤面表現上，奇鋐近期呈現強勢多頭格局，在法人買盤與實質業績支撐下，股價頻創波段佳績，展現極佳的抗震實力與市場認同度。

權證發行商建議，看好奇鋐後市動能的投資人，操作上建議挑選價內外10％內、剩餘天數120天以上的長天期認購權證，既能緊跟現股多頭漲勢，亦可降低時間價值遞減風險，靈活參與AI水冷成長行情。（國泰證券提供）

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