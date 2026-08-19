群聯、威剛 權證鎖定長天期

台股進入高檔震盪區，市場焦點聚焦基本面，其中，第2季每股純益（EPS）創下歷史單季新高，下半年營運前景佳的群聯（8299）、威剛等個股受關注，權證券商建議，可利用相關認購權證參與走勢。

群聯第2季營收季增65.7%，毛利率提升至65.3%，優於市場預期的60%，雖因應下半年眾多流片（Tape out），大量投入研發及光罩費用，導致費用率上升，但單季EPS為118.57元，創下史上新高。

群聯積極發展AI系統模組，今年在市占率拓展上大有斬獲，以第2季產品組合來看，AI系統模組營收持續大幅季增68%，比重維持前季的38%，其中以企業級SSD為大宗，相較之下，消費零售模組出貨量大幅下滑，比重由15%大幅下降至5%，隱含未來受消費市場的影響已大幅降低。

展望下半年營運，第2季庫存持續由前季的721.9億元提升至917.9億元，8億美元ECB也全數用來購買NAND晶片，即使如此，原料供給及當前庫存也無法滿足需求，市場看好今年獲利的成長動能。

威剛受惠DRAM與NAND價格同步走揚，第2季營收季增46.1%、年增197.4%，毛利率42.1%，稅後純益104億元，EPS為32.39元，創下歷史新高。

展望第3季，記憶體價格漲勢將延續，其中，DRAM合約價有望續漲20~30%，NAND Flash漲35~40%，需求部份，8月營運可望優於4、5月表現；公司預期PC或通路端客戶需求有望回升，第3季營收有望超越第2季。

看好群聯、威剛後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、有效天期180天以上的權證介入。