聽新聞
0:00 / 0:00
群聯、威剛 權證鎖定長天期
台股進入高檔震盪區，市場焦點聚焦基本面，其中，第2季每股純益（EPS）創下歷史單季新高，下半年營運前景佳的群聯（8299）、威剛等個股受關注，權證券商建議，可利用相關認購權證參與走勢。
群聯第2季營收季增65.7%，毛利率提升至65.3%，優於市場預期的60%，雖因應下半年眾多流片（Tape out），大量投入研發及光罩費用，導致費用率上升，但單季EPS為118.57元，創下史上新高。
群聯積極發展AI系統模組，今年在市占率拓展上大有斬獲，以第2季產品組合來看，AI系統模組營收持續大幅季增68%，比重維持前季的38%，其中以企業級SSD為大宗，相較之下，消費零售模組出貨量大幅下滑，比重由15%大幅下降至5%，隱含未來受消費市場的影響已大幅降低。
展望下半年營運，第2季庫存持續由前季的721.9億元提升至917.9億元，8億美元ECB也全數用來購買NAND晶片，即使如此，原料供給及當前庫存也無法滿足需求，市場看好今年獲利的成長動能。
威剛受惠DRAM與NAND價格同步走揚，第2季營收季增46.1%、年增197.4%，毛利率42.1%，稅後純益104億元，EPS為32.39元，創下歷史新高。
展望第3季，記憶體價格漲勢將延續，其中，DRAM合約價有望續漲20~30%，NAND Flash漲35~40%，需求部份，8月營運可望優於4、5月表現；公司預期PC或通路端客戶需求有望回升，第3季營收有望超越第2季。
看好群聯、威剛後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、有效天期180天以上的權證介入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。