祥碩、瑞昱 權證四檔有看頭

隨著邊緣運算與AI PC滲透率持續攀升，終端裝置對高速傳輸與新一代網通規格的需求顯著放大。IC設計大廠祥碩（5269）、網通龍頭瑞昱憑藉在高速介面與通訊領域的深厚技術壁壘，同步受惠規格升級紅利，後市營運動能受市場矚目。

祥碩受惠於USB4主控端（Host）與裝置端（Device）晶片出貨放量，加上自有品牌PCIe Gen 4、Gen 5產品線持續推進，高階應用比重顯著增加。近期更進一步跨足機器人與邊緣運算新客戶供應鏈，產品單價（ASP）與毛利率穩居高檔。

法人指出，高速傳輸協議從「規格期待」轉向「實質放量」，將為祥碩帶來長線且穩健的成長動能。

瑞昱則全面迎來Wi-Fi 7規格轉換潮。隨著PC端與路由器端導入加速，Wi-Fi 7滲透率倍增帶動晶片單價跳升，成為支撐獲利的重要支柱。此外，車用乙太網路晶片與AI PC周邊音訊、控制晶片的單機價值量（Dollar Content）亦同步提升，有效抵禦終端出貨量波動，展現出色的營運韌性。

在盤面表現方面，祥碩與瑞昱為高價IC設計及重量級權值股，近期在法人買盤進駐與基本面支撐下，昨（19）日股價呈現抗震、逆勢上漲格局，技術面與籌碼面展現支撐力道。

權證發行商建議，看好高速傳輸與Wi-Fi 7升級題材的投資人，若想以小搏大掌握祥碩、瑞昱的波段漲幅，可善用認購權證；挑選時建議鎖定價內外15％內、剩餘天數90天以上的長天期認購權證，能靈活參與高價IC設計股的規格升級行情。