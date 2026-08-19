期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國近期通膨與消費數據陸續降溫，市場開始下修對聯準會後續升息的預期。包括美國7月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、加上近期零售銷售意外下滑，使得市場對聯準會9月再次升息的預期明顯降溫。據利率期貨顯示，聯準會按兵不動仍是市場目前的主要預期。

隨升息預期降溫，美元指數回落至99.6附近、歐元兌美元則一度創下約兩個月高點。不過，美國10年期公債殖利率仍維持在4.7%附近，顯示長期借貸成本仍維持在相對高檔，使美元跌勢受到牽制。若後續經濟數據持續轉弱，美元仍有進一步修正空間。

美國聯準會即將公布的會議紀要，其中有三名官員主張升息1碼，顯示決策圈對通膨風險與政策方向仍存在分歧。市場將從會議紀要中觀察，支持進一步緊縮聲音是否因此擴大。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）