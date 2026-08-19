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期貨商論壇／日圓期 當心洗盤

經濟日報／ 記者周克威整理

美國與日本在7月底聯手干預日圓後，匯率盤中一度升至155日圓兌1美元，但如今已吐回大部分漲幅，回落至約159日圓、並重新逼近160日圓的近40年低點防線。

細看外匯市場與籌碼結構發現，排除官方干預的短期資金挹注後，美日間的巨大實質利差並未改變，意味日圓迎來短線急升，大部分受惠央行出手引發期貨空頭急遽回補的短期貢獻，但導致日圓走弱的核心貶值壓力依然頑固。

雪上加霜的是，市場對干預手段的抵抗性正在增強，日圓短線強彈的政策威嚇環境恐難延續。在多空因素拉扯下，匯率期貨市場波動將會持續震盪，一方面，美日當局隨時可能再度出手，對日圓空頭氣焰造成壓制；另一方面，受制經濟疲軟與高額債務，日本缺乏連續升息的底氣。這不僅為日圓空單提供有利環境，更大幅拉高政府干預匯市的難度。

相較之下，套利資金對利差的依賴高，儘管日本財務省評估干預的直接影響正在發揮作用，但實務上仍需緊盯美日利差波動。展望後市，這場由官方聯手干預引發的匯價假性反彈，注定為後續的匯率走勢增添變數。當前市場因干預產生的敬畏情緒容易出現反轉，匯市雙向洗盤將成為常態。未來美日利差走向與日本央行的升息方向，將成為影響日圓匯率的關鍵指標。

（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

匯率 避險 美元指數

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