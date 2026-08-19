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台指期 短線震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（19）日開低走低，終場大跌589點、收44,719點，雙破45K大關與季線支撐；台指期也重挫476點、至44,612點，逆價差為107.35點。期貨商表示，台指期再度跌破季線，後續若能收復季線，震盪過後仍有機會再攻。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少250口至4,150口，其中外資淨空單減少1,577口至81,501口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,032口至2,902口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權總量相去不遠，目前選擇權多空仍無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在44,000點，8月第三周周五結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在42,000點。

群益期貨（6024）表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，昨日台股下跌量能卻縮減，目前大盤持續測試季線位置，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈開低震盪格局，在前一日美國科技類股重挫的拖累下，指數跳空開低逾600點，且在電子權值股走弱下，回測至月線附近才見止跌，終場指數以紅K棒作收。目前指數再度跌破季線，後續若能收復季線，震盪過後仍有機會再攻。

台指期 短線 逆價差

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