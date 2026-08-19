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8月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌589.33點，收44719.35點。8月電子期收2839.1點，下跌24.45點，逆價差8.6點；8月金融期收3152.8點，下跌26.8點，正價差7.59點。

8月電子期以2839.1點作收，下跌24.45點，成交67口。9月電子期以2832.75點作收，下跌64點，成交101口。

電子現貨以2847.7點作收，下跌39.98點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差8.6點。

8月金融期以3152.8點作收，下跌26.8點，成交85口。9月金融期以3147.8點作收，下跌33.2點，成交253口。

金融現貨以3145.21點作收，下跌33.35點；8月金融期貨與現貨相較，正價差7.59點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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