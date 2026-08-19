8月電子期金融期齊跌

台股昨（18）日漲多拉回，不過由於法人紛紛上調今年企業獲利年增率，樂觀者已逾65%，因而中長線台股後市並不看淡，逢回反而是布建7月營收及第2季獲利等「營運雙增股」的好時機，如大成鋼（2027）、長榮等。

2026-08-19 00:31