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台指期結算引爆賣壓！台股失守季線測月線 千金股縮水至47檔

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

適逢台指期今日進行結算轉倉，台股多空交戰劇烈，在權值股與高價股承壓下，大盤開低走低，盤中失守季線支撐，進一步下探回測月線尋求防守。隨著市場避險與獲利了結賣壓湧現，高價千金股族群全面遭遇逆風。

盤面上最具指標性的「千金股部隊」同步降溫。全市場千金股檔數從昨日的50檔高峰，至今日午盤已滑落至47檔。其中，伺服器機殼廠勤誠（8210）跌至985元、半導體矽晶圓龍頭環球晶（6488）跌至981元，以及半導體設備廠均華（6640）跌至971元，因短線賣壓沉重相繼跌破千元大關，暫時脫離千金股行列。

法人分析，受結算日外資平倉與避險操作影響，多方追價意願轉趨保守。短線大盤跌破季線後，技術面指標需時間沉澱整理，後續能否於月線附近止跌回穩，並觀察高價指標股何時重啟漲勢，將是台股能否重整多頭架構的關鍵訊號。

千金股 台股 台指期結算

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