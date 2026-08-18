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美長債殖利率走升 台指期夜盤失守45K大關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤失守45K大關。聯合報系資料照
台指期夜盤失守45K大關。聯合報系資料照

台指期夜盤18日開盤時，受美股那斯達克電子盤走跌影響，以45,137點、上漲49點開出，一度上衝至45,208點、上漲120點後，因美國長天期公債殖利率全面走升，市場買盤縮手下，指數又快速翻黑，最低來到44,752點、下跌336點，截至晚間約21點，指數跌勢略為收斂、來到約44,900點、下跌188點，失守45K大關。

18日美股電子盤焦點，在於美國總統川普表示，無意延長即將到期的美伊停火協議，中東局勢再度緊繃，WTI、布蘭特原油快速走高，引發市場對通膨的擔憂中，美國10年、20年、30年公債殖利率全面走高，分別來到4.73%、5.32%、5.32%，其中，30年期創下近20年來新高，美元反彈、黃金下跌，且在投資人擔憂影響AI股前景中，那斯達克電子盤在晚間20點40分過後，一度大跌逾400點、跌幅1.3%中，也拖累台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,360元、下跌16元附近遊走，電子期上漲0.16%，半導體期下跌0.60%，中型100期貨指數下跌0.37%。

市場專家表示，就技術面來說，18日台股開高走低，KD值繼17日死亡交叉後，18日持續下滑，且大盤跌破5日線，破壞8月以來上漲慣性，加上8月13日多方缺口封閉，7月22日的型態高點也小幅跌破，短線將回測下方10日線甚至月線支撐。

台指期 夜盤

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威盛、台積電 四檔強強滾

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研華、樺漢 聚焦長天期

工業電腦廠研華（2395）、樺漢7月營收均創單月歷史新高，業績表現亮麗。權證發行商表示，可挑槓桿比例略大且偏長天期的相關權證操作。

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