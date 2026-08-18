期貨商論壇／黃金期 氣勢轉強

近期國際黃金期貨與現貨價格持續向上突破，近期更是衝破每英兩4,400美元，創下近兩個月來新高，且隨美國7月CPI與PPI數據放緩，市場對聯準會9月升息的預期大幅降溫，利率的上行壓力減弱，直接降低持有黃金等無息資產的機會成本。

此外，全球股市面臨劇烈修正，為對沖股市的高波動，促使投資人重新檢視投資組合過度集中的風險，龐大避險資金開始大舉湧入黃金ETF，根據世界黃金協會統計，全球實體黃金ETF在7月單月淨流入30億美元，徹底扭轉先前連續兩個月的淨流出頹勢。

此外，全球央行結構性買盤依然是金價最強大後盾，以中國人民銀行為例，單月再增持20公噸黃金，創連續21個月增持紀錄。在美國長線財政赤字擴大、美元信用受長期挑戰背景下，將黃金作為「去美元化」與「外匯儲備多元化」戰略資產已成多國央行共識，為金價構築極為堅實長線底部。

整體而言，黃金期貨在升息壓力降溫、ETF資金湧入、央行持續購金多重引擎驅動下，技術面再度轉強。

隨金價高檔震盪，操作工具方面，除直接交易黃金相關期貨外，投資人亦可善用台股市場的相關ETF布局，例如原型商品期元大S&P黃金（00635U），或具槓桿特性的期元大S&P黃金正2（00708L）。（永豐期貨提供）

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