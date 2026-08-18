聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 氣勢轉強

經濟日報／ 記者周克威整理

近期國際黃金期貨與現貨價格持續向上突破，近期更是衝破每英兩4,400美元，創下近兩個月來新高，且隨美國7月CPI與PPI數據放緩，市場對聯準會9月升息的預期大幅降溫，利率的上行壓力減弱，直接降低持有黃金等無息資產的機會成本。

此外，全球股市面臨劇烈修正，為對沖股市的高波動，促使投資人重新檢視投資組合過度集中的風險，龐大避險資金開始大舉湧入黃金ETF，根據世界黃金協會統計，全球實體黃金ETF在7月單月淨流入30億美元，徹底扭轉先前連續兩個月的淨流出頹勢。

此外，全球央行結構性買盤依然是金價最強大後盾，以中國人民銀行為例，單月再增持20公噸黃金，創連續21個月增持紀錄。在美國長線財政赤字擴大、美元信用受長期挑戰背景下，將黃金作為「去美元化」與「外匯儲備多元化」戰略資產已成多國央行共識，為金價構築極為堅實長線底部。

整體而言，黃金期貨在升息壓力降溫、ETF資金湧入、央行持續購金多重引擎驅動下，技術面再度轉強。

隨金價高檔震盪，操作工具方面，除直接交易黃金相關期貨外，投資人亦可善用台股市場的相關ETF布局，例如原型商品期元大S&P黃金（00635U），或具槓桿特性的期元大S&P黃金正2（00708L）。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 金價 升息

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 有望續漲

美元走弱、Fed9月升息預期降溫 金價閃見4,400美元

金價擺脫跌勢陰霾重返4,400美元 二大因素助攻

升息疑慮降溫！投資級債基金吸金79.7億美元居冠

相關新聞

光寶科、聯電 權證認購靚

上市櫃公司公布7月營收及第2季財報，其中，呈現雙增者已見到三大法人加碼布局；台股經過修正後，蓄勢向上挑戰高點，這些「營運雙增股」可望成為多頭先鋒，但近日反彈幅度已大，盤勢波動難免，可挑選相關權證短線操作。

大成鋼、長榮 權證四檔夯

台股昨（18）日漲多拉回，不過由於法人紛紛上調今年企業獲利年增率，樂觀者已逾65%，因而中長線台股後市並不看淡，逢回反而是布建7月營收及第2季獲利等「營運雙增股」的好時機，如大成鋼（2027）、長榮等。

上銀搶鏡 權證押逾100天

AI伺服器、機器人等需求持續升溫，帶動傳動元件產業景氣迎來上行循環，全球傳動元件大廠上銀（2049）同步受惠，接單能見度佳、獲利率優於預期，加上半導體機器人布局逐步開花，後市成長動能值得關注。

全民權證／金像電 選逾150天

金像電（2368）第2季獲利締新猷，受惠通用伺服器、人工智慧（AI）伺服器、高階交換器等需求強勁，法人預期，第3季營收可望季增約25%，目前評價回到相對合理水準。

全民權證／T50反1 兩檔有戲

台股昨（18）日因短線漲多拉回，指數開高走低表現弱勢，終場跌548點、收45,308點，跌破5日均線，市場偏多氛圍開始轉變。法人預期短線指數承壓，不排除有向下回測月線的可能。

全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）受惠AI伺服器需求升溫法人預估，2027年AI伺服器專案將出現多點開花，鴻海在AI伺服器組裝市占率及相關營收占比可望持續提升，營運展望佳。法人對其目標價給予360元，投資評等維持「買進」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。