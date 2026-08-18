期貨商論壇／中興電期 有底氣

重電大廠中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫、3-1期離岸風電、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，今年第2季營運表現亮眼，單季毛利率回升至28.44%，歸屬母公司稅後淨利達12.6億元，季增32.5%、年增34.6%，每股純益（EPS）繳出2.56元的佳績。

面對產能滿載、且部分長單能見度已直達2031年暢旺需求，中興電將今年資本支出上修至15億至20億元，除鞏固氣體絕緣開關（GIS）升級測試、生質能設備代理與BOT案等綠能本業外，更導入「自動化焊接」與「AI報價系統」，目標今年將整體產能拉升15%至20%，全力消化手頭龐大訂單。

中興電在氣體絕緣開關（GIS）領域具絕對領先優勢，於台電與非台電體系市占率分別高達80%及65%。隨全球能源轉型與AI算力崛起，國際大廠積極建置AI與IDC資料中心引爆龐大重電設備剛性需求，中興電憑藉壓倒性的技術實力與市場份額，持續收穫海內外建設紅利。

中興電期貨自6月以來，指數於高檔震盪後一度拉回修正，並於8月初回測前波低點附近獲得支撐，形成止跌反彈走勢，近期重新站回10日線之上，短期均線同步翻揚，重回前波高檔整理區間，若能配合量能放大，則有助於多頭延續，因此，建議仍以樂觀格局看待中興電期貨後市發展。（國票期貨提供）

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