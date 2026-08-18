股期雙市昨（18）日同步重挫，台指期呈現開高走低格局，早盤達46,000點關卡附近隨即賣壓出籠，終場以黑K棒作收，下跌782點收45,085點，逆價差擴大至223.68點。期貨商表示，目前下方重要支撐季線維持向上走升態勢，若後續不跌破季線，整體盤勢屬於健康回檔，震盪過後仍有機會再攻。

集中市場加權指數昨早盤一度重返46,000點，但隨電子權值股賣壓擴大翻黑，台積電（2330）、聯發科、鴻海及台達電同步收低，資金轉向航運及個別題材股，記憶體股早盤走高後漲幅收斂，盤面呈現電子退潮、題材快速輪動格局，終場指數收45,308點，下跌548點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少40口至4,400口，其中外資淨空單減少396口至83,078口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少524口至1,130口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空仍無明顯表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第三周周五結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在39,800點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.17下降至1.05, VIX指數上升1.38至30.45；外資台指期買權淨金額-1.99億元、賣權淨金額0.39億元。

整體來看，大盤在經歷前波急攻與高檔震盪後，昨日出現一次極為徹底的技術面修正與籌碼清洗。資金從電子主線撤出並轉向金融股避險，說明短線市場風險意識明顯抬升；在修正力道明確的背景下，後續宜密切觀察45,000點大關支撐力道。

群益期貨表示，目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，目前台股重回測試季線，在季線不被跌破下，短線的拉回仍可以樂觀看待。