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大成鋼、長榮 權證四檔夯

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（18）日漲多拉回，不過由於法人紛紛上調今年企業獲利年增率，樂觀者已逾65%，因而中長線台股後市並不看淡，逢回反而是布建7月營收及第2季獲利等「營運雙增股」的好時機，如大成鋼（2027）、長榮等。

台股目前是處於一個「短空、中長多」的尷尬局面。短線上，台股近來漲幅已多，使技術指數進入過熱區，加上外資台指期淨空單數量居高不下、新台幣兌美元匯率止升轉貶，均使短線台股承壓，行情恐有拉回修正的可能。

不過就中長線來看，受惠AI需求大爆發，上市櫃企業獲利表現亮眼，法人不斷上調今年台股企業獲利年增率向五成邁進，安聯台股投資團隊更看增至65%，加上周KD指標低檔金叉向上，台股中長線持續看好，第4季將挑戰5萬點大關。

法人指出，值此時刻，指數逢拉回時，反而給予投資人低檔撿便宜的好機會，特別是7月營收及第2季獲利雙增的個股，近來已見三大法人陸續布局的跡象，若相關個股股價隨大盤拉回，投資人可逢低進場布局。

其中，大成鋼受惠企業回流美國帶動廠房建置、下游低庫存及維修更新等剛性需求，AI資料中心建置更將提供新的成長動能，因此法人上調今明兩年每股純益（EPS）各15%、20%，建議「買進」，目標價上看55元。

長榮受惠基本面明顯走強，加上法人預期港口塞港與航網中斷將使供需結構更加緊繃，未來如同5月中旬來的運價飆升現象可能將更頻繁出現，帶動第3季平均運價將季增11%，為獲利帶來成長空間，因而激勵昨日股價大漲2.8%。

權證發行商建議，看好大成鋼、長榮等「營運雙增股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內，距到期日超過三個月以上的相關認購權證為主，藉以放大槓桿利潤。

大成鋼 長榮 台股

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