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全民權證／鴻海 挑價內外15%
鴻海（2317）受惠AI伺服器需求升溫法人預估，2027年AI伺服器專案將出現多點開花，鴻海在AI伺服器組裝市占率及相關營收占比可望持續提升，營運展望佳。法人對其目標價給予360元，投資評等維持「買進」。
展望2027年，法人分析，隨著ASIC與VR伺服器進入規模化量產，加上GB產品生命周期延長，以及輝達（NVIDIA）的LPU、Vera CPU等MGX、ETL獨立機櫃產品持續增加，預期將推升明年整體伺服器出貨量，進一步帶動鴻海伺服器營收占比大幅提升。看好鴻海後市表現的投資人，可挑選以價內外15%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主的相關認購權證。（兆豐證券提供）
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