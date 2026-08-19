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全民權證／T50反1 兩檔有戲
台股昨（18）日因短線漲多拉回，指數開高走低表現弱勢，終場跌548點、收45,308點，跌破5日均線，市場偏多氛圍開始轉變。法人預期短線指數承壓，不排除有向下回測月線的可能。
台股本波自半年線觸底反彈以來，短短11個交易日，指數一度大漲逼近7,000點，漲幅17.7%，帶動技術指標KD進入80以上的超買區，加上市場預期今日台指期將壓低結算，使行情漲多回檔。
法人指出，由於新台幣匯率止升轉貶，恐不利近期外資動向。對台股短線看法保守的投資人，可挑選價內外5%內（含）、距到期日超過四個月的相關反向指數型認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
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