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全民權證／金像電 選逾150天
金像電（2368）第2季獲利締新猷，受惠通用伺服器、人工智慧（AI）伺服器、高階交換器等需求強勁，法人預期，第3季營收可望季增約25%，目前評價回到相對合理水準。
法人指出，金像電第2季稅後純益47.8億元，季增37.2%，年增182.4%。其中，伺服器、Networking、筆電單季營收占比分別為78%、15%、5%，AI相關占比由第1季的30~40%提升為40~50%。因應客戶強勁需求，金像電積極擴充產能，目前台灣、蘇州、常熟一廠、常熟二廠、泰國廠等合計達94億元，較5月時提升逾25%，未來持續增加。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日150天以上的認購權證。（永豐金證券提供）
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