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上銀搶鏡 權證押逾100天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI伺服器、機器人等需求持續升溫，帶動傳動元件產業景氣迎來上行循環，全球傳動元件大廠上銀（2049）同步受惠，接單能見度佳、獲利率優於預期，加上半導體機器人布局逐步開花，後市成長動能值得關注。

日本工具機協會（JMTBA）6月接單金額達2,033億日元，創歷史新高，年增率擴大至56.7%；第2季JMTBA接單年增45.2%，較第1季的年增26%進一步提升，工具機市場接單動能持續強勁，產業景氣加速回升，也有助上銀接單持續回暖。

上銀為全球傳動元件領導之一，產業循環向上，同時具備機器人題材。法人分析，滾珠螺桿及線性滑軌為產業領先指標，上銀強勁的接單能見度及成本轉嫁能力，反映產業景氣上升循環力道持續增強。參考過往經驗，向上周期通常可維持1.5~2年，對2027年營運成長維持正向看法。

此外，上銀獲利率表現優於預期，加上半導體機器人布局逐步展現成果，均有利市場評價向歷史區間上緣靠攏。因此，改以2027年預估獲利38倍本益比評價，目標價調升至450元，維持「買進」評等。投資風險則包括總體經濟變數升溫、需求復甦不如預期，以及機器人產品進度延遲等。

權證發行商建議，看好上銀等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

上銀 工具機 景氣

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