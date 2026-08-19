光寶科、聯電 權證認購靚

今日主題 上市櫃公司公布7月營收及第2季財報，其中，呈現雙增者已見到三大法人加碼布局；台股經過修正後，蓄勢向上挑戰高點，這些「營運雙增股」可望成為多頭先鋒，但近日反彈幅度已大，盤勢波動難免，可挑選相關權證短線操作。

台股反彈進入頭部壓力區後，延續高檔震盪走勢，光寶科（2301）、聯電等兩檔憑藉第2季財報及7月營收亮麗，獲法人買盤進駐，後市可望領漲抗跌，發行券商建議，看好「營運雙增股」的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，上市櫃公司7月營收、第2季財報雙雙改寫歷史新高，主要反映人工智慧（AI）需求強度超出預期，除AI相關產品出貨持續放量外，供應鏈亦受惠產品組合優化及漲價效應，帶動平均銷售價格（ASP）明顯提升，預料相關「營運雙增股」可望吸引法人青睞。

隨大型雲端服務供應商（CSP）持續調升資本支出，加上近期企業釋出的下半年展望普遍優於預期，法人同步上修2026、2027年獲利預估值，且AI、非AI族群同步攀升，整體來看，2026年台股獲利成長率上修至約50%，2027年則上調至26%。

光寶科第2季毛利率27.2%，季增5.5%，優於預期，每股純益（EPS）3.1元。法人預估，在新一代GPU 18.3KW產品及ASIC新平台8.5kW挹注下，第3季營收可望季增15%至20%；2026年資本支出由原先130億元大幅上修至180億元，法人正向看待長線策略性布局。

其中，先前入股DenseLight取得21%股權，切入AI資料中心高速光通訊商機，預期2027下半年起開始貢獻營收。

聯電第2季毛利率及獲利表現優於預期，隨個人電腦、通訊及消費性電子需求持續穩健，加上8吋受惠於PMIC、MCU強勁需求，帶動稼動率大幅提升，法人預估第3季出貨季增高個位數百分比，產品平均單價持穩，毛利率提升為34%至36%。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的光寶科、聯電等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。