聽新聞
0:00 / 0:00

光寶科、聯電 權證認購靚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
光寶科董事長宋明峰。聯合報系資料照
光寶科董事長宋明峰。聯合報系資料照

今日主題

上市櫃公司公布7月營收及第2季財報，其中，呈現雙增者已見到三大法人加碼布局；台股經過修正後，蓄勢向上挑戰高點，這些「營運雙增股」可望成為多頭先鋒，但近日反彈幅度已大，盤勢波動難免，可挑選相關權證短線操作。

台股反彈進入頭部壓力區後，延續高檔震盪走勢，光寶科（2301）、聯電等兩檔憑藉第2季財報及7月營收亮麗，獲法人買盤進駐，後市可望領漲抗跌，發行券商建議，看好「營運雙增股」的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，上市櫃公司7月營收、第2季財報雙雙改寫歷史新高，主要反映人工智慧（AI）需求強度超出預期，除AI相關產品出貨持續放量外，供應鏈亦受惠產品組合優化及漲價效應，帶動平均銷售價格（ASP）明顯提升，預料相關「營運雙增股」可望吸引法人青睞。

隨大型雲端服務供應商（CSP）持續調升資本支出，加上近期企業釋出的下半年展望普遍優於預期，法人同步上修2026、2027年獲利預估值，且AI、非AI族群同步攀升，整體來看，2026年台股獲利成長率上修至約50%，2027年則上調至26%。

光寶科第2季毛利率27.2%，季增5.5%，優於預期，每股純益（EPS）3.1元。法人預估，在新一代GPU 18.3KW產品及ASIC新平台8.5kW挹注下，第3季營收可望季增15%至20%；2026年資本支出由原先130億元大幅上修至180億元，法人正向看待長線策略性布局。

其中，先前入股DenseLight取得21%股權，切入AI資料中心高速光通訊商機，預期2027下半年起開始貢獻營收。

聯電第2季毛利率及獲利表現優於預期，隨個人電腦、通訊及消費性電子需求持續穩健，加上8吋受惠於PMIC、MCU強勁需求，帶動稼動率大幅提升，法人預估第3季出貨季增高個位數百分比，產品平均單價持穩，毛利率提升為34%至36%。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的光寶科、聯電等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

光寶科 聯電 認購

延伸閱讀

金像電、聯茂 四檔硬挺

美股ETF 長線買點到

半導體股7月營收及半年報亮麗 法人推薦這些標的

全民權證／上銀 二檔有潛利

相關新聞

光寶科、聯電 權證認購靚

上市櫃公司公布7月營收及第2季財報，其中，呈現雙增者已見到三大法人加碼布局；台股經過修正後，蓄勢向上挑戰高點，這些「營運雙增股」可望成為多頭先鋒，但近日反彈幅度已大，盤勢波動難免，可挑選相關權證短線操作。

大成鋼、長榮 權證四檔夯

台股昨（18）日漲多拉回，不過由於法人紛紛上調今年企業獲利年增率，樂觀者已逾65%，因而中長線台股後市並不看淡，逢回反而是布建7月營收及第2季獲利等「營運雙增股」的好時機，如大成鋼（2027）、長榮等。

上銀搶鏡 權證押逾100天

AI伺服器、機器人等需求持續升溫，帶動傳動元件產業景氣迎來上行循環，全球傳動元件大廠上銀（2049）同步受惠，接單能見度佳、獲利率優於預期，加上半導體機器人布局逐步開花，後市成長動能值得關注。

全民權證／金像電 選逾150天

金像電（2368）第2季獲利締新猷，受惠通用伺服器、人工智慧（AI）伺服器、高階交換器等需求強勁，法人預期，第3季營收可望季增約25%，目前評價回到相對合理水準。

全民權證／T50反1 兩檔有戲

台股昨（18）日因短線漲多拉回，指數開高走低表現弱勢，終場跌548點、收45,308點，跌破5日均線，市場偏多氛圍開始轉變。法人預期短線指數承壓，不排除有向下回測月線的可能。

全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）受惠AI伺服器需求升溫法人預估，2027年AI伺服器專案將出現多點開花，鴻海在AI伺服器組裝市占率及相關營收占比可望持續提升，營運展望佳。法人對其目標價給予360元，投資評等維持「買進」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。