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川普再次放話 台指期夜盤上半場漲勢受挫

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期今（17）日截至晚間約21點，指數漲勢收斂、來到約45,938點、上漲71點。 聯合報系資料照
台指期今（17）日截至晚間約21點，指數漲勢收斂、來到約45,938點、上漲71點。 聯合報系資料照

台指期夜盤17日開盤時，受美股那斯達克電子盤走強帶動，以46,000點、上漲133 點開出後，雖一度又快速翻黑下跌，來到45,862點、下跌5點，但在追價買盤進場下，又快速翻紅，最高來到46,112點、上漲245點，但受到中東局勢不明影響，美國總統川普再次放話下，截至晚間約21點，指數漲勢收斂、來到約45,938點、上漲71點。

17日美股電子盤焦點，在於市場對聯準會9月升息的預期降溫下，美光（Micron）上漲近3%、SK hynix反彈逾3.3%，再加上亞馬遜（Amazon）、博通輝達NVIDIA）等AI股同步反彈下，那斯達克電子盤走勢優於其它美股，其中，道瓊電子盤受中東局勢影響，主要是川普表示，如果阿曼阻礙美國重新開放荷莫茲海峽、結束伊朗戰爭的努力，美國將對阿曼實施轟炸，同時，伊朗不排除升高荷莫茲海峽情勢下，WTI、布蘭特原油在接近晚間21點時，快速反彈至0.8%附近，黃金、美國10年期公債殖利率上揚，後者站上4.7%關卡，美元走跌，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,405元、上漲2元附近遊走，電子期上漲0.28%，半導體期下跌0.29%，中型100期貨指數上漲0.33%。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開高後回到平盤附近震盪，呈現價穩量縮格局，由於6、7月上檔頭部型態壓力附近單日成交金額動輒達1.5兆元以上，再加上7月底台股止跌上攻以來，累積漲幅已大，短多進入頭部型態後震盪難免，只要回檔沒有失守7月22日型態重要點位45,323點，台股多頭或將延續。

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