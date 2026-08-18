全民權證／大立光 選逾120天

大立光（3008）受惠蘋果新iPhone即將發表，帶動第3季鏡頭產能利用率滿載，加上新切入矽光子CPO產品已有Fiber Array量產客戶，添增營運動能。

法人指出，大立光可變光圈鏡頭第3季開始出貨，導入客戶新旗艦機種主鏡頭，推測7、8月營收逐月上升，第4季隨折疊手機鏡頭出貨，營運可望優於往年水準。

大立光目前有兩大CPO解決方案，若認證通過將開始打造產線，在Fiber Array已有量產客戶，透過高精度對準經驗及自動化優勢可交付Pitch Error小於0.3μm產品，初期出貨可排至明年中，並挹注營收獲利。權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、距到期日120天以上認購權證，參與這波行情。（永豐金證券提供）

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