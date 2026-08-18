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全民權證／晶技 押價內外10%
石英元件大廠晶技（3042）明（19）日將舉行法說，吸引市場押寶買盤大舉挺進，昨（17）日股價開高收高，終場大漲15元、收195.5元，漲幅8.3%，一舉站上所有均線，股價攀本波反彈來波段高峰。
晶技7月合併營收為13.66 億元寫下歷史次高紀錄。法人指出，由於 AI 資料中心、光通訊、低軌衛星等需求大增，帶動高精度、穩定等特性的石英元件一舉翻身為熱門題材。
展望後市，由於晶技自下半年起調漲產品價格10~30%不等，加上AI占比提升，且光收發模組 800G、1.6T 朝更高頻邁進，將帶動營運更上層樓。權證發行商建議，看好晶技後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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