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全民權證／世芯 二檔動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

世芯-KY（3661）Trainium3已在今年5月底開始量產出貨，帶動第2季營收成長超過80%，7月營收也創下公司歷史新高。而隨著Trainium3在今年下半年持續放量，預估營收在第3、4季可望呈現逐季成長態勢。後市由於客戶的需求強勁，有望上調Trainium3在2027年的出貨與營收預估。

中國理想汽車的ADAS晶片專案需求優於預期，第一代晶片已在今年第1季出貨，5月已交付全新一代L9車系，目前已拿下接續兩代晶片的設計。其中，第一款預計在第3季末或第4季初流片（Tape-out），車用晶片將成為公司今年年第二大營收來源。

看好世芯-KY後市的投資人，建議利用價外10%內、可操作100天期以上商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 營收 晶片

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