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研華、樺漢 聚焦長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

工業電腦廠研華（2395）、樺漢7月營收均創單月歷史新高，業績表現亮麗。權證發行商表示，可挑槓桿比例略大且偏長天期的相關權證操作。

研華7月營收約112.72億元，年增85.6%。今年主要成長動能來自全球半導體廠擴產與先進製程設備需求，加上能源轉型推動智慧電網升級。同時，Edge AI方案在智慧工廠與機器人領域快速滲透落地，推升整體獲利結構優化。2027年受惠於半導體設備、先進製程升級及智慧製造需求全面引爆，結合高毛利的AI方案整合效益發酵，推升整體獲利表現再創歷史高峰，預估2027年合併營收將突破千億元大關。

研華7月營收以北美及韓國市場表現最亮眼，營收分別年增1.09倍及1.12倍。歐洲、中國、台灣、日本及新興市場也表現強勁，營收分別年增65%、59%、67%、62%及42%，顯示各區域市場需求持續暢旺。

樺漢7月合併營收約164億元，年增55.1%。樺漢說明，目前集團在手訂單金額超過2500億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務等領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。

樺漢與NCR Voyix結盟，該公司是全球消費者技術的領導者，主要生產POS、自動櫃員機、條碼閱讀器等，提供高品質的技術解決方案，並幫助企業在快速變化的數位環境中蓬勃發展。NCR Voyix在市場領先的軟體和服務與樺漢的硬體專業知識技術高度互補，並有助樺漢ESaaS及ODM業務進一步擴展，為雙贏的結盟。

權證發行商建議，看好研華、樺漢後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期100天以上的商品靈活操作。

樺漢 研華 權證

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