威盛、台積電 四檔強強滾

台股昨（17）日小漲收市，盤面個股漲跌互見，盤面上見到利基題材股獲買盤追捧，股價強勢表態，躍居市場亮點。如威盛（2388）股價開高走高，終場大漲4.2%、收79.3元；台積電則上漲5元、收2,400元，維持多頭走勢。

台股在7月底回測半年線有守後，指數觸底彈升一路上揚，短線已來到45,000點以上前波高檔套牢區，趨勢似有承壓的態勢，不過中線技術指標低檔反轉，形成「短空中多」格局，使得投資人在操作上轉趨謹慎。

儘管如此，盤面上仍有不少「利基題材股」在多頭買盤追捧下，股價表現強勢。如威盛因有庫藏股利多，昨日股價大漲3.2元，重新站回所有均線之上，表現相當強勢；台積電在外資轉賣為買下上漲收紅，表現也亮麗搶眼。

威盛宣布自7月9日起至9月8日買回庫藏股20,000張，預計花費18億元。由於受惠庫藏股利多護體，加上VISVIA品牌亮相，展示邊緣AI（Edge AI）五大落地應用成果，因而激勵股價震盪盤堅。

AI需求大爆發，台積電成為最大的受惠者，因此內外資法人紛紛看好。隨目標價不斷上移，目前已有包括麥格理、花旗、瑞銀等證券、Aletheia資本、富邦投顧等內外資目標價均上調至3,500元或以上。

權證發行商建議，看好威盛、台積電等「利基題材股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內，距到期日超過四個月以上的相關認購權證為主，藉以放大槓桿利潤。