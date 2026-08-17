聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／金居期 動能強勁

經濟日報／ 記者周克威整理

金居（8358）受惠AI伺服器、高速運算及高階PCB需求升溫，7月營收創歷史新高，月增4.8%，年增54.8%；第2季稅後純益5.4億元，年增226.4%，每股獲利（EPS）2.16元，高於去年同期0.66元。

上半年營收年增43.1%，毛利率28%，較去年同期19.85%明顯提升；營業利益13.3億元，年增114.1%，稅後純益10.6億元，年增146.5%，EPS 4.22元，較去年同期1.71元大幅成長。

高階銅箔HVLP 4供給缺口持續擴大，金居訂單能見度已達2028年，過去一年公司持續強化技術，HVLP 4產品技術已追上國際大廠，正全力擴產，預計今年底HVLP 3 + HVLP 4月產能可達150噸，2027年新廠預計再建置四條HVLP 4產線，隨著新產能陸續開出，營收有望逐月逐季創新高，毛利率也會因產品組合優化表現更好。

為因應客戶需求，金居三廠預計2027年第1季投入量產，根據金居規劃，三廠將設置四條HVLP 4產線，預計2027年第4季月產能可達600噸，屆時HVLP 3 + HVLP 4營收占比可望拉升至逾五成，擴產將為金居增添營收成長動能，投資人不妨可以留意金居期（PQF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

金居 PCB 毛利率

延伸閱讀

金像電、聯茂 四檔硬挺

人氣王開高翻黑震盪！仁寶上周獲法人買超11萬張 伺服器轉型能續強？

全民權證／上銀 二檔有潛利

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

相關新聞

川普再次放話 台指期夜盤上半場漲勢受挫

台指期夜盤17日開盤時，受美股那斯達克電子盤走強帶動，以46,000點、上漲133 點開出後，雖一度又快速翻黑下跌，來到45,862點、下跌5點，但在追價買盤進場下，又快速翻紅，最高來到46,112點、上漲245點，但受到中東局勢不明影響，美國總統川普再次放話下，截至晚間約21點，指數漲勢收斂、來到約45,938點、上漲71點。

台指期 可望整理再攻

台北期雙市昨（17）日同步上揚，集中市場加權指數上漲46點收45,857點，台指期則是上漲76點收45,888點，正價差為30.73點。期貨商認為，目前指數持續站穩所有均線之上，且季線維持向上走升的走勢，若後續不跌破季線，整理後仍有高點可期。

威盛、台積電 四檔強強滾

台股昨（17）日小漲收市，盤面個股漲跌互見，盤面上見到利基題材股獲買盤追捧，股價強勢表態，躍居市場亮點。如威盛（2388）股價開高走高，終場大漲4.2%、收79.3元；台積電則上漲5元、收2,400元，維持多頭走勢。

研華、樺漢 聚焦長天期

工業電腦廠研華（2395）、樺漢7月營收均創單月歷史新高，業績表現亮麗。權證發行商表示，可挑槓桿比例略大且偏長天期的相關權證操作。

全民權證／世芯 二檔動能強

世芯-KY（3661）Trainium3已在今年5月底開始量產出貨，帶動第2季營收成長超過80%，7月營收也創下公司歷史新高。而隨著Trainium3在今年下半年持續放量，預估營收在第3、4季可望呈現逐季成長態勢。後市由於客戶的需求強勁，有望上調Trainium3在2027年的出貨與營收預估。

全民權證／晶技 押價內外10%

石英元件大廠晶技（3042）明（19）日將舉行法說，吸引市場押寶買盤大舉挺進，昨（17）日股價開高收高，終場大漲15元、收195.5元，漲幅8.3%，一舉站上所有均線，股價攀本波反彈來波段高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。