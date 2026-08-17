期貨商論壇／原油期 留意波動

原油市場近期最清晰的交易主線不是需求，而是荷莫茲海峽封鎖無解；10日時，伊朗與阿曼談判受阻，市場迅速回補地緣風險溢價，布蘭特和WTI原油單日大漲逾5%；11日德黑蘭重申，美國若不接受終戰條件，海峽便不重啟。同日美軍武力攔截闖封鎖線船舶，累計迫使55艘改道，顯示衝突已由外交僵局升級為實際航運阻斷。

美國財長貝森特預告，近期將推出「前所未見」的經濟孤立措施，並與港口封鎖形成金融、實體夾擊。伊朗年通膨已達77%，經濟壓力雖大，卻尚不足以換來政治退讓，WTI等油價上漲，再次證明現階段油價仍由封鎖進展與安全風險主導，而非傳統供需數據。

美國7月CPI符合預期、能源分項月跌1.5%，PPI月增率為零且低於預期，反映此前油價回落已降低消費與生產壓力；所幸成本未明顯外溢至其他商品，通膨確有降溫。數據涵蓋7月，不能用來判定8月油價是否傳導，關鍵是時間差。

投資人可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」來參與能源行情的波動，但須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管，並嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

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